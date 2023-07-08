Мбаппе собрался выиграть еще один чемпионат мира

Форвард сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе поделился впечатлениями о финале чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В этом матче сборная Франции сыграла вничью 3:3 с Аргентиной, проиграла в серии пенальти. Мбаппе оформил хет-трик.

"Трудно что-то говорить, когда ты был так близок, когда ты проиграл только по пенальти в финале. Но если мы проиграли, значит, так должно было произойти.

Мы вернемся. Думаю, мы выиграем еще один чемпионат мира. У этого состава сборной есть такое желание, есть эта мечта", - сказал Мбаппе в интервью France Football.