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Матч отбора на ЧМ-2022 Украина-Казахстан перенесен в другой город из-за коронавируса

Изначально он должен был пройти во Львове.

Матч отбора на ЧМ-2022 Украина-Казахстан перенесен в другой город из-за коронавируса
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
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Матч отборочного цикла чемпионата мира-2022 между сборными Украины и Казахстана пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Об этом официально заявила Украинская ассоциация футбола.

Изначально встреча должна была пройти во Львове. Но место проведения было решено изменить из-за ухудшения эпидемической обстановки. 

Напомним, матч с Украиной пройдет 31 марта и станет для Казахстана вторым в отборочном цикле. Перед этим команда на "Астана Арене" 28 марта сыграет с действующим чемпионом мира - сборной Франции.

 

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Метки:
Украина Чемпионат мира по футболу Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Коронавирус

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