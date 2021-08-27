Матч отбора ЧМ-2022 Казахстан - Украина пройдет со зрителями

Болельщики смогут присутствовать на матче квалификации чемпионата мира-2022 между сборными Казахстана и Украины, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соответствующее разрешение Казахстанская федерация футбола получила от главного санитарного врача города Нур-Султана.

На арене смогут присутствовать около 9-10 тысяч зрителей, что составляет 30 процентов от общей вместимости стадиона.

В ближайшие дни билеты на этот матч поступят в продажу.

Также болельщики смогут посетить матч квалификации молодежного чемпионата Европы между сборными Казахстана и Дании, который состоится 7 сентября.

Добавим, что национальная сборная Казахстана в эти дни проводит сбор в столице. Сегодня к команде присоединились футболисты "Кайрата", чуть позже к ним добавятся игроки "Шахтера" и те, кто выступает в зарубежных клубах.

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