Матч отбора на ЧМ-2022 не будет сыгран из-за государственного переворота

Африканская конфедерация футбола CAF и ФИФА решили отложить отборочный матч чемпионата мира 2022 года между Гвинеей и Марокко, который должен был состояться 6 сентября в Конакри, из-за "текущей политической ситуации и ситуации в области безопасности" после ареста президента Гвинеи военными, сообщает "Матч ТВ".

"Нынешняя политическая ситуация и ситуация в области безопасности в Гвинее довольно нестабильны, и ФИФА и CAF внимательно изучают ее", - говорится в кратком заявлении CAF без упоминания, когда игра будет проведена.

Заявление было сделано после того, как президент Гвинеи Альфа Конде был арестован военными из группы специальных вооруженных сил, которые сообщили о решении "распустить существующую конституцию и правительство".

Марокко после первого тура с тремя очками лидирует в группе I, Гвинея с отставанием на два балла располагается на втором месте.

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