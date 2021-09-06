Матч отбора на ЧМ-2022 Бразилия - Аргентина обернулся грандиозным скандалом. Подробности

Отборочный матч чемпионата мира-2022 между сборными Бразилии и Аргентины обернулся грандиозным скандалом. Спустя 7 минут после стартового свистка на поле вышли сотрудники полиции с претензиями к гостям, после чего аргентинские футболисты в полном составе покинули поле, сообщает Eurosport.

Отмечается, что представители здравоохранения Бразилии хотели запретить четырем игрокам сборной Аргентины, представляющим АПЛ, выйти на поле по причинам нарушения правил карантина. Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро должны были пройти 2-недельный карантин, но не сделали этого. Хотя это предписано всем иностранцам, которые проехали в течение последних 14 дней через Великобританию, ЮАР, Северную Ирландию или Индию.

Теперь судьбу матча должна решить ФИФА.



Перед началом матча Бразилия лидировала в таблице, выиграв 7 матчей из 7 (21 очко). Аргентина шла следом, отставая на 6 баллов.

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