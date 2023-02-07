Магомед Адиев ответил на вопрос о вызове немецкого футболиста в сборную Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказал свое мнение по поводу необходимости привлечения немецкого футболиста Роберта Бауэра, сообщает Meta-ratings.kz.

Напомним, родители игрока проживали в Казахстане, недалеко от Астаны. В 1994 году семья футболиста эмигрировала в Германию, где Роберт и появился на свет. Ранее появилась информация, что он готов выступать за сборную Казахстана.

"Я еще не знаю, как у него обстоят дела с документами. Если у Бауэра есть в наличии казахстанский паспорт, то мы рассматриваем его кандидатуру. Если же нет паспорта, то говорить об этом смысла не вижу. На сегодняшний день у меня нет информации по нему. Если мне дадут добро, и скажут, что у Роберта есть документы, то мы, конечно же, с удовольствием его рассмотрим", - сказал Адиев.

В настоящее время Бауэр играет за бельгийский "Сент-Труйден", за который в текущем сезоне чемпионата провел 15 матчей. В Германии универсальный игрок, способный сыграть в обороне и в полузащите, играл за "Ингольштадт", "Вердер" и "Нюрнберг". Также он защищал цвета российского "Арсенала" из Тулы. В составе олимпийской сборной Германии завоевал серебро ОИ-2016.

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