Магомед Адиев оценил перспективы сборной Казахстана в отборе на Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в интервью Sportmk.ru высказался о перспективах национальной команды в отборе на Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сборная Казахстана наряду с Финляндией, набрав по девять очков, лидирует в отборочной группе.

- Как бы вы оценили соперников сборной Казахстана по футболу по следующим матчам при отборе на Евро? Минусы, плюсы команд?

- Каждый соперник имеет свою определенную специфику, плюсы, минусы. Команды все разные. Я говорил перед игрой с Данией, что хоть эта команда и фаворит нашей группы, у них тоже есть определенные нюансы, через которые можно с ними играть и добывать результат. И, конечно, большой плюс у тех же датчан, что в составе сборной футболисты из топ-клубов. Было понятно, что они свою игру больше строят именно на этих личностях – как и любая другая команда. Наш предстоящий соперник – Финляндия - очень организованная сборная. Футболисты из страны Суоми получают результат за счет организации. Я не любитель загадывать. Нужно, чтобы сборная Казахстана была конкурентоспособной, и мы, думаю, уже это доказали. И победа в Лиге наций показала, что мы можем добывать результат против любой команды, и что ребята обрели уверенность. Все это дало определенный импульс, толчок. Понятно, что ничего еще не решено, и каждая последующая игра и очки – на вес золота. Все в наших руках, будем стараться продолжать работать в том ритме, который мы уже набрали.

- Каковы перспективы у сборной Казахстана? На что способна команда?

- Неизменная задача перед каждой игрой - набрать три очка, и за них мы должны бороться. Если ты ставишь перед собой какую-то другую цель, то нет смысла вообще выходить на футбольное поле. На последние матчи – шесть игр – та же самая задача - надо набрать максимальное количество очков. Посмотрим, что из этого выйдет. Повторюсь, я не любитель громких заявлений. А человек, который будет меньше говорить, но постарается больше сделать. А что не получилось у сборной Казахстана в этом отборе?! Наверное, в игре со словенцами ребятам не хватило функционального состояния. При неплохом первом тайме во второй части матча мы по большому счету не добегали. Не хватило силенок.

Национальная команда на старте отбора проиграла Словении - 1:2, а затем одержала три победы над Данией (3:2), Сан-Марино (3:0) и Северной Ирландией (1:0).

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 0 1 8-4 9 2 Финляндия 4 3 0 1 10-3 9 3 Дания 4 2 1 1 7-5 7 4 Словения 4 2 1 1 5-4 7 5 Северная Ирландия 4 1 0 3 2-3 3 6 Сан-Марино 4 0 0 4 0-13 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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