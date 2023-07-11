Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle Таблица трансферов КПЛ
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Сборные
Комментарии

Магомед Адиев оценил перспективы сборной Казахстана в отборе на Евро-2024

Магомед Адиев оценил перспективы сборной Казахстана в отборе на Евро-2024
©instagram.com/magomedadiev

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в интервью Sportmk.ru высказался о перспективах национальной команды в отборе на Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сборная Казахстана наряду с Финляндией, набрав по девять очков, лидирует в отборочной группе.

- Как бы вы оценили соперников сборной Казахстана по футболу по следующим матчам при отборе на Евро? Минусы, плюсы команд?

- Каждый соперник имеет свою определенную специфику, плюсы, минусы. Команды все разные. Я говорил перед игрой с Данией, что хоть эта команда и фаворит нашей группы, у них тоже есть определенные нюансы, через которые можно с ними играть и добывать результат. И, конечно, большой плюс у тех же датчан, что в составе сборной футболисты из топ-клубов. Было понятно, что они свою игру больше строят именно на этих личностях – как и любая другая команда. Наш предстоящий соперник – Финляндия - очень организованная сборная. Футболисты из страны Суоми получают результат за счет организации. Я не любитель загадывать. Нужно, чтобы сборная Казахстана была конкурентоспособной, и мы, думаю, уже это доказали. И победа в Лиге наций показала, что мы можем добывать результат против любой команды, и что ребята обрели уверенность. Все это дало определенный импульс, толчок. Понятно, что ничего еще не решено, и каждая последующая игра и очки – на вес золота. Все в наших руках, будем стараться продолжать работать в том ритме, который мы уже набрали.

- Каковы перспективы у сборной Казахстана? На что способна команда?

- Неизменная задача перед каждой игрой - набрать три очка, и за них мы должны бороться. Если ты ставишь перед собой какую-то другую цель, то нет смысла вообще выходить на футбольное поле. На последние матчи – шесть игр – та же самая задача - надо набрать максимальное количество очков. Посмотрим, что из этого выйдет. Повторюсь, я не любитель громких заявлений. А человек, который будет меньше говорить, но постарается больше сделать. А что не получилось у сборной Казахстана в этом отборе?! Наверное, в игре со словенцами ребятам не хватило функционального состояния. При неплохом первом тайме во второй части матча мы по большому счету не добегали. Не хватило силенок.

Национальная команда на старте отбора проиграла Словении - 1:2, а затем одержала три победы над Данией (3:2), Сан-Марино (3:0) и Северной Ирландией (1:0).

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 4 3 0 1 8-4 9
2 Финляндия 4 3 0 1 10-3 9
3 Дания 4 2 1 1 7-5 7
4 Словения 4 2 1 1 5-4 7
5 Северная Ирландия 4 1 0 3 2-3 3
6 Сан-Марино 4 0 0 4 0-13 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Адиев Магомед Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Вчера , 18:21
Сборные
©instagram.com/magomedadiev Магомед Адиев оценил перспективы сборной Казахстана в отборе на Евро-2024
Вчера , 17:34
Сборные
©ПФК ЦСКА Магомед Адиев высказался о будущем Алипа и Зайнутдинова
10 июля, 07:55
Сборные
©КФФ Появились новости о переходе Зайнутдинова в "Бешикташ"
9 июля, 00:08
Сборные
©УЕФА Англия и Испания определили победителя в драматичном финале молодежного Евро
8 июля, 23:30
Сборные
©twitter.com/KMbappe Мбаппе собрался выиграть еще один чемпионат мира
8 июля, 17:58
Сборные
©ФК "Астана" Астанов и Кенесов заинтересовали "Бешикташ"
7 июля, 14:45
Сборные
©ФК "Туран" Футболист сборной Казахстана попал в шорт-лист "Астаны"
6 июля, 00:20
Сборные
©UEFA Определился первый финалист молодежного Евро
5 июля, 23:41
Сборные
©twitter.com/amerkel52 Зарубежный клуб официально представил Александра Меркеля
5 июля, 20:57
Сборные
©ФК "Уфа" Экс-игрок сборной Казахстана перешел в российский клуб
5 июля, 18:56
Сборные
©twitter.com/KMbappe Мбаппе назвали претендентом на "Золотой мяч"
5 июля, 14:07
Сборные
©ФК "Реал" Мадрид В сборной Бразилии объявили о назначении Анчелотти. Подробности
4 июля, 18:49
Сборные
©КФФ Адиев высказался о вероятном уходе Зайнутдинова в "Бешикташ"
3 июля, 10:56
Сборные
©uefa.com Определились полуфинальные пары молодежного Евро-2023 по футболу
1 июля, 10:16
Сборные
©КФФ "Ключевая проблема - государственные деньги". "Красава" высказался о казахстанском футболе
30 июня, 11:30
Сборные
©FIFA World Cup Игрок сборной Дании завершил карьеру в 29 лет
29 июня, 20:28
Сборные
©КФФ Сборная Казахстана сделала самый большой скачок среди всех команд мира в рейтинге ФИФА
29 июня, 18:59
Сборные
©КФФ ФИФА отреагировала на взлет сборной Казахстана в мировом рейтинге
29 июня, 17:59
Сборные
©КФФ Футболист сборной Казахстана подрался в Астане. Подробности
29 июня, 17:43
Сборные
©КФФ ФИФА отметила сборную Казахстана после взлета в мировом рейтинге
29 июня, 15:49
Сборные
©КФФ Сборная Казахстана поднялась в рейтинге ФИФА после побед в отборе на Евро-2024
28 июня, 09:45
Сборные
©uefa.com Сенсация в "группе смерти" определила первых участников плей-офф молодежного Евро-2023 по футболу
28 июня, 07:53
Сборные
©КФФ В сборной Казахстана появился свой "Криштиану Роналду"
27 июня, 22:48
Сборные
©instagram.com/elpugi/ Игрок соперника сборной Казахстана будет играть против Месси
27 июня, 22:22
Сборные
©КФФ Игрок сборной Казахстана сделал эмоциональное заявление о матчах отбора к Евро-2024
27 июня, 13:35
Сборные
©КФФ Соперник по группе оценил шансы Казахстана на выход на Евро-2024
27 июня, 13:10
Сборные
©ФК "Крылья Советов" Новичок сборной Казахстана по футболу остался без клуба в день рождения
24 июня, 15:13
Сборные
©twitter.com/CRonaldo7egend Футболист сборной Португалии "спас" Роналду
24 июня, 09:49
Сборные
©twitter.com/MrAncelotti Неймар подтвердил интерес к Анчелотти в сборной Бразилии
23 июня, 20:08
Сборные
©КФФ Есмагамбетов оценил шансы Казахстана после трех побед подряд в отборе на Евро-2024

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus