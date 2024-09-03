Луис Суарес объявил о завершении карьеры в сборной Уругвая

Нападающий американского "Интер Майами" Луис Суарес принял решение завершить карьеру в сборной Уругвая по футболу, передают Vesti.kz.

Об этом 37-летний форвард объявил на пресс-конференции перед матчем с Парагваем в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года.

"В пятницу (6 сентября) будет мой последний матч за сборную. Считаю, что сейчас для этого самое подходящее время. Хочу быть расслабленным, когда проведу свою последнюю игру за национальную команду. Я буду рад играть, как и в 2007 году, когда дебютировал за сборную Уругвая", - сказал Суарес, едва сдерживая слезы.

Суарес является лучшим бомбардиром в истории сборной Уругвая, забив 69 голов в 142 матчах. В составе национальной команды он стал победителем Кубка Америки в 2011 году.



С 2024 года нападающий выступает за "Интер Майами". За это время Суарес принял участие в 20 матчах во всех турнирах и забил 14 голов.