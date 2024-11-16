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Лидеры "Астаны" и "Кайрата" провалились за европейскую сборную в матче Лиги наций

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Лидеры "Астаны" и "Кайрата" провалились за европейскую сборную в матче Лиги наций ©abff.by

Игроки "Кайрата" и "Астаны" Валерий Громыко, Александр Мартынович и Макс Эбонг приняли участие в матче Лиги наций в составе сборной Беларуси, передают Vesti.kz

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Игроки "Кайрата" и "Астаны" Валерий Громыко, Александр Мартынович и Макс Эбонг приняли участие в матче Лиги наций в составе сборной Беларуси, передают Vesti.kz

Белорусы играли на выезде с командой Северной Ирландии, игра проходила на стадионе "Уинздор Парк" и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. 

В первом тайме команды не смогли отметиться забитыми мячами и ушли на перерыв при счете 0:0. Во втором тайме счет открыл защитник Северной Ирландии Дэниел Баллард, забив гол на 50-й минуте. На 63-й минуте Дион Чарльз с пенальти удвоил преимущество своей команды.

Громыко вышел в стартовом составе и провел на поле 72 минуты. Эбонг вышел на замену на 62-й минуте. Мартынович провел на поле весь матч. Отметим, что сборную Беларуси возглавляет экс-тренер "Кайрата" Карлос Алос. 

Сборная Беларуси с шестью очками находится на третьей строчке в своей группе в дивизионе С.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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