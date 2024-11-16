Лидеры "Астаны" и "Кайрата" провалились за европейскую сборную в матче Лиги наций

Игроки "Кайрата" и "Астаны" Валерий Громыко, Александр Мартынович и Макс Эбонг приняли участие в матче Лиги наций в составе сборной Беларуси, передают Vesti.kz.

Белорусы играли на выезде с командой Северной Ирландии, игра проходила на стадионе "Уинздор Парк" и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В первом тайме команды не смогли отметиться забитыми мячами и ушли на перерыв при счете 0:0. Во втором тайме счет открыл защитник Северной Ирландии Дэниел Баллард, забив гол на 50-й минуте. На 63-й минуте Дион Чарльз с пенальти удвоил преимущество своей команды.

Громыко вышел в стартовом составе и провел на поле 72 минуты. Эбонг вышел на замену на 62-й минуте. Мартынович провел на поле весь матч. Отметим, что сборную Беларуси возглавляет экс-тренер "Кайрата" Карлос Алос.

Сборная Беларуси с шестью очками находится на третьей строчке в своей группе в дивизионе С.