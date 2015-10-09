Легионер КПЛ может сыграть на ЧМ-2026? Его страна страдает, а выход на мундиаль - надежда

Футболист "Актобе" Жайро Жан получил самую высокую мотивацию на следующий сезон. Став самым результативным игроком в составе красно-белых, гаитянин точно не будет останавливаться на достигнутом. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

27-летний Жан завершил свой второй сезон в футболке актюбинской команды. Если в кампании-2024 он забил шесть голов и сделал четыре ассиста в 31 игре, то в 2025-м выдал статистику 9+1 в 29 встречах. У него прослеживается больше акцента на голы, и это дало "Актобе" немало пользы.

А ведь в межсезонье Жан уезжал из "Актобе" в клуб из Кувейта, но уже через месяц он вернулся в казахстанский клуб, не проведя ни одной игры в новой стране. Болельщики красно-белых очень тепло встретили возвращение Жайро.

В итоге вингер вошёл в список десяти лучших бомбардиров КПЛ и побил личный рекорд по голам за один сезон. И только общекомандные результаты могли разочаровать Жайро, ведь "Актобе" мало того, что не выиграл ни трофея, так ещё и не попал в еврокубковую зону.

Гаити впервые за 52 года сыграет на ЧМ

Главной мотивацией для Жана в следующем сезоне будет возвращение в сборную Гаити. Команда во второй раз в истории и впервые с 1974 года квалифицировалась на мундиаль, выиграв свою отборочную группу и обойдя Гондурас, Коста-Рику и Никарагуа.

Но нужно понимать, что из себя представляет Гаити как государство. Полная нищета, отсутствие надежды и желание сбежать куда подальше. Это всё не преувеличение. На протяжении многих лет в стране разруха, а после событий 2021 года, когда был застрелен тогдашний президент страны Жовенель Моиз, ситуация обострилась. Большая часть столицы перешла под контроль многочисленных банд, как и основной стадион сборной. Об этом подробно писал автор материала на сайте Aif.ru.

По этой причине гаитянская сборная не играет дома, проводя домашние встречи в Кюрасао. Футболисты команды тоже не играют в родном чемпионате, поэтому вызываются либо те, кто выступает за границей, либо те, кто вообще никогда не был в Гаити, но имеет местное происхождение.

Усугубляет ситуацию и то, что гаитянцам запрещён въезд в США из соображений национальной безопасности, поэтому болельщики не смогут поехать поддержать свою команду, а самим футболистам будет выдано исключение на основе других законов.

ЧМ-2026 пройдёт в трёх странах, и такое случится впервые в истории. Матчи примут США, Мексика и Канада.

Футболист "Актобе" играл за сборную Гаити

Жайро действительно вызывался в стан национальной сборной, но ещё до переезда в Казахстан. В 2023 году он сыграл четыре матча, в каждом из них выйдя на замену. Но больше он в команду не вызывался.

Но после самого забивного сезона в карьере и исторического выхода сборной на ЧМ у Жайро должна появиться запредельная мотивация. Ведь защищать честь страны на мундиале - мечта любого футболиста.

Вот только непонятно, смогут ли в "Актобе" сохранить своего футболиста. С одной стороны, он уже два сезона провёл в команде, и вокруг него вполне могут строить игру в атаке. С другой стороны, не факт, что казахстанский чемпионат воспринимается всерьёз тренерским штабом сборной Гаити, тем более "Актобе" в новом сезоне не будет считаться участником еврокубков.

Поэтому есть свои соблазны как остаться в "Актобе", так и сменить клубную прописку, перебравшись в более статусный чемпионат. Но при таком варианте увеличится и риск потерять ход и выйти на спад.

В текущем составе актюбинцев Жан является третьим дорогостоящим игроком команды. Он оценён в 700 тысяч евро (данные Transfermarkt) и уступает только Даниэлю Сосе (800 тысяч) и Алибеку Касыму (750 тысяч).

Останется Жайро или нет - решится в межсезонье, но то, что для футболиста следующие полгода будут определяющими - это факт. Если вингер останется в "Актобе", то клубу надо сразу задуматься об усилении атаки, так как ближе к лету они его потеряют из-за подготовки к ЧМ-2026 и выступления на турнире. С одной стороны, это будет плюс и статус для "Актобе", с другой стороны - головная боль из-за отсутствия игрока в самом разгаре сезона.