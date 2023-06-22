От критики Адиева до ключевого игрока. Почему Быстров должен быть в основе сборной Казахстана

Еще год назад отношения между главным тренером сборной Казахстана Магомедом Адиевым и защитником Маратом Быстровым были невероятно напряженными, но сейчас все кардинально изменилось. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как игрок вернул доверие тренера и заслужил место в основе.

Как известно, летом 2022 года между Адиевым и Быстровым возникло недопонимание, защитник не мог играть за сборную из-за проблем со здоровьем. Тренеру не понравилось, что игрок прислал письмо и не поговорил с ним лично о своем состоянии. Однако уже в августе ситуация была исчерпана. Быстров вернулся в сборную и больше никаких проблем с Адиевым у него не возникало.

Но при этом Марат оставался лишь игроком обоймы. До марта нынешнего года он сыграл лишь в одном матче при Адиеве - на выезде с Азербайджаном.

Ситуация изменилась по нескольким причинам. Во-первых, сам Быстров, похоже, окончательно переквалифицировался в центрального защитника из флангового и в "Ахмате" стал использоваться исключительно на этой позиции. Во-вторых, перед стартом квалификации Евро-2024 в сборной Казахстана возникли кадровые проблемы в обороне. Алип не мог играть из-за дисквалификации против Словении. Быстров вышел в основе вместо Нуралы и был достаточно убедителен. С Данией Марат не сыграл лишь из-за повреждения.

В недавних матчах Быстров дважды отыграл полные 90 минут. Он заменил в основе Сергея Малого, который. опять же, испытывал некоторые проблемы со здоровьем. И надо сказать, что игрок "Ахмата" фактически совершил апгрейд этой позиции в сборной. Он не просто оказался не хуже Малого, а добавил несколько других качеств, которых нет у Сергея.

Игра с Северной Ирландией - показатель уровня Быстрова. Он был хорош тактически, технически и физически. Быстров уже полностью понимает как играть в центре обороны, но его плюс в том, что в тройке он способен еще и подниматься выше, поскольку знает как играть флангового защитника. Если Алип слева предпочитает продвижение через пас, то Быстров справа скорее продвигает мяч ведением. Такая вариативность очень полезна сборной и она недоступна, когда в основе играет Малый.

В Белфасте Быстров заработал оценку 7.42 от whoscored.com, выше оценили только Александра Марочкина (7.7).

Сам Марат был счастлив после игры, ведь помимо победы 19 июня он праздновал свой день рождения.

"Победа настолько приятная! Забить в конце, дотерпели. Причем играли очень хорошо, я считаю, и не оборонялись, а именно играли в свой футбол, в тот, который нам сейчас Магомед Мусаевич во главе со своим тренерским штабом хочет привить. И мы стараемся", - заявил Марат после матча с Северной Ирландией.

Прошедшие матчи со Словенией, Сан-Марино и Северной Ирландией доказали, что Быстров заслужил играть в основе сборной. На контрасте ситуация с Малым, который, безусловно, опытен и уважаем, но он провалил игру с Данией, и стабильности Сергею не хватает даже на клубном уровне.

Быстров продемонстрировал не только качественный уровень игры, но и блестящий пример профессионализма и трудовой этики. Ведь мы не зря вспоминали прошлогодний момент с Адиевым, реакция другого игрока на ту ситуацию могла быть иной (все-таки спортсмены очень эмоциональны и амбициозны), но Марат проявил себя вдумчивым, опытным и командным футболистом. Сейчас Быстров пожинает плоды своих усилий и в дальнейшем его статус в сборной должен лишь укрепляться.

Фото: КФФ©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 10 2 2 18-11 32 2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29 3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24 4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22 5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21 6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20 7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18 8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16 9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13 10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12 11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11 12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10 13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9 14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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