Нападающий саудовского "Аль-насра" Криштиану Роналду привлёк внимание болельщиков необычной публикацией в социальных сетях после крупного поражения сборной Португалии в Лиге наций, передают Vesti.kz.

Роналду отреагировал на разгром Португалии?

41-летний футболист разместил в Instagram видео, на котором показывает пальцами букву "М". Ролик Роналду сопроводил интригующей подписью:

"Вы уже поняли?"

Публикация появилась после поражения Португалии от Дании (1:4). Некоторые болельщики связали жест Роналду именно с результатом встречи, восприняв его как ироничный намёк на разгром.

Поражение от Дании стало первым матчем сборной Португалии после объявления Роналду о завершении международной карьеры. Перед игрой футболисты Португалии вышли на поле в футболках с седьмым номером в честь бывшего капитана.

Что означает новый жест Роналду

Впрочем, загадка может иметь и другое объяснение. В последнее время Роналду использует жест в виде буквы "М" во время празднования голов. На португальском языке слово mil означает тысяча.

На данный момент счету Криштиану 985 голов за клубы и национальную сборную. До заветной тысячи осталось 15 голов.

Достижения Роналду в сборной Португалии

Криштиану дебютировал за сборную Португалии в возрасте 18 лет 20 августа 2003 года в товарищеском матче с национальной командой Казахстана (1:0), выйдя на замену во втором тайме.

Криштиану Роналду - рекордсмен сборной Португалии по количеству матчей (234) и голов (146). Также в его активе 45 результативных передач. В составе национальной команды он выиграл чемпионат Европы (в 2016 году) и дважды Лигу наций (в 2019 и 2025 годах).

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