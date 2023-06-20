"Красава" отреагировал на сенсационную победу Казахстана в матче отбора на Евро-2024

Известный футбольный блогер и бывший футболист Евгений Савин, являющийся автором Youtube-канала "КраСава" отреагировал на победу сборной Казахстана в матче отбора на Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Национальная команда в выездном матче обыграла Северную Ирландию со счетом 1:0 и вместе с Финляндией (по девять очков) возглавляет группу H.

"Что они делают???", - написал он в сторис своего Instagram, разместив видео из раздевалки команды после победы.

Отметим, что Савин месяц назад на своем YouTube-канале посвятил сборной Казахстана выпуск.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 0 1 8-4 9 2 Финляндия 4 3 0 1 10-3 9 3 Дания 4 2 1 1 7-5 7 4 Словения 4 2 1 1 5-4 7 5 Северная Ирландия 4 1 0 3 2-3 3 6 Сан-Марино 4 0 0 4 0-13 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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