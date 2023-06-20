Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Сборные
Комментарии

"Красава" отреагировал на сенсационную победу Казахстана в матче отбора на Евро-2024

"Красава" отреагировал на сенсационную победу Казахстана в матче отбора на Евро-2024
©КФФ

Известный футбольный блогер и бывший футболист Евгений Савин, являющийся автором Youtube-канала "КраСава" отреагировал на победу сборной Казахстана в матче отбора на Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Национальная команда в выездном матче обыграла Северную Ирландию со счетом 1:0 и вместе с Финляндией (по девять очков) возглавляет группу H.

"Что они делают???", - написал он в сторис своего Instagram, разместив видео из раздевалки команды после победы.

Отметим, что Савин месяц назад на своем YouTube-канале посвятил сборной Казахстана выпуск. 

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 4 3 0 1 8-4 9
2 Финляндия 4 3 0 1 10-3 9
3 Дания 4 2 1 1 7-5 7
4 Словения 4 2 1 1 5-4 7
5 Северная Ирландия 4 1 0 3 2-3 3
6 Сан-Марино 4 0 0 4 0-13 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Жалгас Жумаглов: новый контракт с UFC, бой со СЛОМАННОЙ ногой, почему Алмабаеву и Максуму легче

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 21:12
Сборные
©instagram.com/marat_bystrov/ Сборная Казахстана по футболу взлетела в мировом рейтинге
Сегодня , 16:27
Сборные
©УЕФА Адиев - лучший тренер в истории сборной? Просто взгляните на показатели команды при нем
Сегодня , 15:48
Сборные
©УЕФА Представлен официальный маскот Евро-2024
Сегодня , 15:18
Сборные
©КФФ В Северной Ирландии назвали лучшего игрока Казахстана после поражения в отборе на Евро-2024
Сегодня , 12:40
Сборные
©ФК "Астана" Гол футболиста "Астаны" помог сборной Беларуси одержать первую победу в квалификации Евро-2024
Сегодня , 12:11
Сборные
©КФФ "Команда уже верит в себя". Футболист сборной рассказал о мотивационной речи Адиева
Сегодня , 11:10
Сборные
©instagram.com/cristiano Роналду высказался о своих рекордах в сборной Португалии
Сегодня , 10:38
Сборные
©КФФ Если мы можем войти в историю, то почему бы это не сделать? - Аймбетов об успехе в отборе на Евро
Сегодня , 10:05
Сборные
©instagram.com/marat_bystrov/ Президент КФФ сочинил стих в честь футболиста сборной Казахстана
Сегодня , 09:44
Сборные
©УЕФА Впервые за 26 лет! Сборная Казахстана добилась исторических достижений после яркой победы
Сегодня , 09:18
Сборные
©КФФ Сборная Казахстана пробьется на Евро-2024? Каково положение команд в группе после громкого успеха
Сегодня , 08:49
Сборные
©УЕФА Худшая команда, Аймбетов - Роналдо, фермеры и Бораты. О чем пишут шокированные фанаты из Северной Ирландии
Сегодня , 08:23
Сборные
©instagram.com/shats_30 Вратарь сборной Казахстана обратился к болельщикам после громкого успеха в отборе на Евро
Сегодня , 07:49
Сборные
©Кадр из видео Пламенная речь Магомеда Адиева! Сборная Казахстана показала видео из раздевалки после сенсационной победы
Сегодня , 07:14
Сборные
©КФФ "Абат забил в стиле Месси". Зайнутдинов - о сборной Казахстана и уходе из ЦСКА
Сегодня , 05:55
Сборные
©КФФ Зайнутдинов пообещал сменить имидж в случае выхода сборной Казахстана на Евро
Сегодня , 04:46
Сборные
©КФФ "Хотел, чтобы Аймбетов был злым на меня". Адиев - о сенсационной победе сборной Казахстана и выходе на Евро
Сегодня , 03:36
Сборные
©КФФ Видеообзор сенсационной победы Казахстана в отборе на Евро-2024
Сегодня , 03:17
Сборные
©nzs.si Сенсацией завершился матч в группе Казахстана в отборе на Евро-2024
Сегодня , 02:57
Сборные
©twitter.com/Huuhkajat Разгромом завершился матч в группе Казахстана в отборе на Евро-2024
Сегодня , 02:38
Сборные
©КФФ Казахстан сотворил громкую сенсацию в отборе на Евро-2024
Вчера , 23:40
Сборные
©КФФ Сборная Казахстана объявила состав на матч с Северной Ирландией
Вчера , 23:31
Сборные
©ФК "Реал" Примет сборную Бразилии? Стало известно будущее Анчелотти после ухода из "Реала"
Вчера , 22:29
Сборные
©КФФ Сборная Казахстана провела предыгровую тренировку в Белфасте. Видео
Вчера , 21:31
Сборные
©afa.com.ar Аргентина без Месси одержала победу в товарищеском матче
Вчера , 20:57
Сборные
©instagram.com/rwdm_official "Победа и гол". Бельгийский клуб обратился к игроку сборной Казахстана перед матчем отбора к Евро-2024
Вчера , 16:46
Сборные
©instagram.com/northernireland/ Сборная Северной Ирландии собралась устроить настоящее шоу в матче с Казахстаном
Вчера , 16:07
Сборные
©КФФ Мотивация Аймбетова и рекорд Зайнутдинова. Чего ждать от матча Северная Ирландия - Казахстан
Вчера , 15:20
Сборные
©instagram.com/kff_team Стал известен исход матча Северная Ирландия - Казахстан в отборе на Евро-2024
Вчера , 14:43
Сборные
©twitter.com/balogun Сборная США выиграла Лигу наций КОНКАКАФ

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus