"Красава" отреагировал на сенсационную победу Казахстана в матче отбора на Евро-2024

Известный футбольный блогер и бывший футболист Евгений Савин, являющийся автором Youtube-канала "КраСава" отреагировал на победу сборной Казахстана в матче отбора на Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Национальная команда в выездном матче обыграла Северную Ирландию со счетом 1:0 и вместе с Финляндией (по девять очков) возглавляет группу H.
"Что они делают???", - написал он в сторис своего Instagram, разместив видео из раздевалки команды после победы.
Отметим, что Савин месяц назад на своем YouTube-канале посвятил сборной Казахстана выпуск.
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