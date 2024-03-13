Конкурент Алипа рассказал, как "выключить" Месси: он играл против него

Защитник "Зенита" и сборной Бразилии Нино в интервью пресс-службе клуба рассказал об опыте игры против Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz.

В ноябре прошлого года конкурент защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа дебютировал в составе национальной команды. В этом матче в рамках отбора на ЧМ-2026 "пентакамеоны" проиграли на своем поле команде Аргентины.

– Ваш первый в карьере матч за сборную Бразилии – ​с Аргентиной и персонально против Месси. Насколько сложным получился дебют?

– Очень сложным. Тот матч мы проиграли 0:1. Для Бразилии это класико, гигантское противостояние. Та встреча была отмечена столкновениями болельщиков на трибунах, поэтому и на поле ощущалась атмосфера настоящей битвы.

На мой взгляд, мы играли лучше, чем соперник, но, к сожалению, пропустили после розыгрыша углового. Да, было непросто, но я всегда мечтал сыграть вместе со всеми этими футболистами, так что для меня это был совершенно особенный день.

– Вопрос, ответ на который, уверен, хотели бы получить все защитники мира: каково это – ​опекать Месси? И как сделать это так, чтобы не позволить ему отличиться результативным действием?

– Чувство, словно ты постоянно должен быть на пределе своей концентрации и внимания. Нужно быть безупречным тактически, технически, в плане скорости и чтения игры. Ты должен пытаться предсказывать развитие событий.

Помню, что я все время старался накрывать Месси еще до получения им мяча, чтобы максимально мешать ему. И это было очень сложно, потому что перед тобой человек, способный удивить тебя каким угодно футбольным решением, непредсказуемым и неуловимым.

Он в одиночку может обыграть двух-трех соперников, поэтому ты всегда должен быть сфокусирован на сто процентов. Дело ведь в том, что никому не удается полностью закрыть его! Но если бы кому-то это удалось, то, вероятнее всего, благодаря приведенному мной набору требований.

Нино перешел в "Зенит" в январе 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2027/28.