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В КФФ сделали заявление по матчу с Россией после назначения Черчесова

В КФФ сделали заявление по матчу с Россией после назначения Черчесова
©КФФ

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов в интервью Sport24 прокомментировал возможность проведения матча со сборной России, сообщают Vesti.kz

- В начале этого года говорили о возможном товарищеском матче сборных России и Казахстана. Есть ли возможность организовать встречу Черчесова со своей бывшей командой?

- У нас всегда есть желание сыграть со сборной России. Нам бы был интересен этот матч, но пока все находится на стадии переговоров. Наша сборная всегда хотела бы получать такие практики, как игры с российской командой. Динамика такова: мы сыграли с Арменией, завтра матч с Азербайджаном, а с Россией сыграть нам еще интереснее.

Если получится договориться, то мы официально об этом объявим. Пока обсуждения по матчу между КФФ и РФС нет - есть желание от обеих сторон. Не могу говорить за российскую сторону, но мы и они хотели бы организовать эту встречу. В этом году будем смотреть на даты, ищем графики, а у сборной есть перегрузка по матчам. Будем думать над этим после полноценного включения Станислава Черчесова в работу с нашей сборной. Тогда будем думать и обсудим с ним возможность товарищеской игры с Россией. Пока у нас плотный график, но в случае предварительной договоренности между нашими федерациями мы все сообщим.

Напомним, что 3 июня было объявлено о назначении экс-наставника сборной России Станислава Черчесова на пост главного тренера национальной команды Казахстана.

Отметим, что ранее команды Казахстана и России сыграли между собой четыре встречи.

09.09.2019. Россия - Казахстан 1:0 (Отбор на Евро-2020. Калининград)

24.03.2019. Казахстан - Россия 0:4 (Отбор на Евро-2020. Астана)

31.03.2015. Россия - Казахстан 0:0 (Товарищеский матч. Химки)

23.05.2008. Россия - Казахстан 6:0 (Товарищеский матч. Москва)

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Метки:
Сборная РК по футболу Сборная России по футболу Футбол КФФ Черчесов Станислав

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