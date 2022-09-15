В КФФ сделали заявление о матче со сборной России по футболу

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Олжас Абраев прокомментировал слухи об отказе КФФ в проведении товарищеского матча со сборной России, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее источники сообщили, что в КФФ отказались от игры с российской сборной.

"Как мы знаем, сборная Казахстана 19 ноября сыграет товарищеский матч против Объединенных Арабских Эмиратов в Абу-Даби. Также ведутся переговоры с рядом национальных ассоциаций о проведении еще одной контрольной встречи 16 ноября.

Действительно, рассматривался вопрос о возможном проведении товарищеского матча между сборными Казахстана и России. В данный момент мы находимся в стадии переговоров с Российским футбольным союзом. Однако есть свои особенности в календарях соревнований КФФ и РФС. В настоящее время данный вопрос находится на стадии обсуждения. Если дата будет удобна для обеих сторон, то можно рассмотреть возможность проведения данного матча.

Поэтому информация о том, что Казахстанская федерация футбола отказала Российскому футбольному союзу, не соответствует действительности. Мы с российскими коллегами находимся в постоянном контакте, между нашими национальными ассоциациями действует меморандум о сотрудничестве. Более того, было заключено соглашение о том, что юношеские и молодежные команды Казахстана и России проведут контрольные игры", - сказал Абраев.

Напомним, что в сентябре сборной Казахстана предстоит провести два матча в Лиге наций. Подопечные Магомеда Адиева сыграют 22-го числа дома с Беларусью и 25-го - в гостях с Азербайджаном.

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