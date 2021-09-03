КФФ сделала заявление по матчу молодежной сборной Казахстана с Данией в отборе на Евро-2023

7 сентября молодежная сборная Казахстана по футболу встретится с Данией в рамках квалификации Евро-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как информирует пресс-служба КФФ, решением главного санитарного врача города Нур-Султана разрешено проведение матча со зрителями при заполняемости до 20 процентов от вместимости стадиона.

Продажа билетов стартует 4 сентября.

Напомним, что ранее тренерский штаб "молодежки" пополнил Нурбол Жумаскалиев.

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