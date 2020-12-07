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С кем сыграет Казахстан? Прямая трансляция жеребьевки квалификации ЧМ-2022

Казахстанская команда будет в пятой корзине.

С кем сыграет Казахстан? Прямая трансляция жеребьевки квалификации ЧМ-2022
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
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Сегодня, 7 декабря, в швейцарском Цюрихе состоится жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Церемония жеребьевки начнется в 23:00 по времени Нур-Султана. Ее в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Сборная Казахстана попала в пятую корзину.

Прямые путевки на ЧМ-2022 получат победители групп, еще три команды определятся во время стыковых матчей.

В стыках примут участие 12 сборных: десять команд, занявших вторые места по итогам группового этапа, а также два лучших победителя Лиги наций сезона-2020/2021 по рейтингу турнира. Те, кто уже пробился напрямую или попал в стыки, учитываться не будут.

В стыковых матчах будут три плей-офф, в каждом из которых пройдут полуфиналы из одного матча (24-25 марта 2022 года) и финал (28-29 марта). Победители трех финалов поедут в Катар.

 

 

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Метки:
Чемпионат мира по футболу Сборная РК по футболу
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