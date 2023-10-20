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Казахстану выставили оценку за матчи в отборе на Евро-2024

Казахстану выставили оценку за матчи в отборе на Евро-2024
©instagram.com/kff_team

Бывший футболист сборной Казахстана Олег Мусин в интервью Meta-ratings.kz высказался о выступлении национальной команды в отборочном цикле чемпионата Европы-2024, а также поставил ей оценку за проведенные матчи, сообщают Vesti.kz.

- Сыграли неудачно с Данией. Понятно, что датчане были выше классом. Но все же я хочу услышать ваше мнение, почему нам не удалось их обыграть?

- Давайте разберем игру сборной на протяжении всего отбора. Я поставлю им оценку 4+. Радует сборная, есть надежда и вера в этих ребят. С Данией не хватило опыта, но это наживное дело. Лидеры Дании играют в ведущих клубах мира. Посмотри на Эриксена - это восторг. Вернемся к Казахстану. Да не хватило, но ничего страшного. Чтобы развивать эти успехи, нужно вкладываться в инфраструктуру и детский футбол. В футболе не бывает мелочей. Нужна система, которая будет работать как швейцарские часы.

- Многие говорят, что с Данией нужно было ставить второй состав, дабы не нагружать основу перед финнами.

- 1:2 и этим все сказано. Никто не любит проигрывать. Адиев настраивался брать шесть очков, и это правильно. Это менталитет победителя. К сожалению, не удалось их обыграть, но повторюсь - ничего страшного.

- Кто выделялся с датчанами?

- Самородов. От него исходило много угрозы, и он пытался создавать моменты, для команды.

- Поговорим об игре с Финляндией. Ужасный первый тайм и шикарный второй.

- Не назвал бы первый тайм ужасным. Финны очень хотели снять все вопросы о победителе в первом тайме, и им практически удалось это сделать, но Шацкий выручил в нескольких моментах и оставил команду в игре. Во второй половине Казахстан забегал по-другому и стал давить соперника на их половине, что было неожиданно для них. Атака за атакой и результат не заставил себя долго ждать. Финны не знали, что делать с нашими игроками. Отмечу всю игру сборной и работу Адиева в перерыве матча. Вырвать победу на последних минутах - фантастика. Теперь на сборную Казахстана настраиваются по-другому и не смотрят, как на аутсайдеров.

- Как оцените шансы отбора на Евро?

- Можно попробовать через Лигу наций, можно через отбор, обыграв Словению. Есть ли у нас шансы? Разумеется, все решится в одном конкретном матче. Команда Адиева не раз доказывала, что умеет играть в свой футбол и показывать нужный результат.

Напомним, для прямого выхода в финальную стадию континентального турнира Казахстану необходимо побеждать в оставшихся двух встречах. Сначала 17 ноября команда Магомеда Адиева дома примет Сан-Марино, а затем 20 ноября на выезде сыграет со Словенией.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 8 6 1 1 17-6 19
2 Дания 8 6 1 1 17-7 19
3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15
4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12
5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6
6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0

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Метки:
Сборная РК по футболу Адиев Магомед Чемпионат Европы по футболу

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