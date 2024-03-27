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Казахстану вынесли вердикт после 1:7: назвали проблемы сборной и выбрали нового капитана

Казахстану вынесли вердикт после 1:7: назвали проблемы сборной и выбрали нового капитана
©instagram.com/kff_team

Телеграм-канал Серый CARDINAL пришел к некоторым выводам после поражения футболистов сборной Казахстана в последних двух матчах с общим счетом 1:7, передают Vesti.kz.

Сначала подопечные Магомеда Адиева уступили Греции (0:5) в Афинах в рамках плей-офф Лиги наций и потеряли шансы на попадание в основную стадию Евро-2024. Затем в выездном товарищеском матче проиграли Люксембургу (1:2).

"Что ожидает сборную Казахстана?

По итогам матча с Грецией и Люксембургом мы пришли к нескольким выводам:

Сборная нуждается в серьезном кадровом обновлении, перезагрузке если хотите. Нынешний состав, в принципе исчерпал себя. Часть "стариков" с нового цикла Лиги наций и отбора на ЧМ будут освобождать места для молодых. Другого пути нет. И неважно кто встанет у руля сборной, вновь Магомед Адиев или кто-нибудь другой.

Катастрофическая нехватка доморощенных высокорослых игроков центральной оси. Об этом мы писали не раз.

Символичным мы нашли передачу капитанской повязки Асхатом Тагыбергеном Бахтиеру Зайнутдинову. Очевидно, что это и есть капитан сборной, как минимум, на ближайшую пятилетку.

Вообще он, Алип, Оразов, Аймбетов, Быстров, Вороговский, Самородов, Чесноков, Тапалов и даже Валиуллин - это настоящее, уже сформировавшийся костяк сборной Казахстана. А вот Садыбеков, Свиридов, Кенесов, Астанов, Асранкулов, Шайзада, Устименко, ее будущее. К ним же можно причислить парочку игроков молодежки. В частности, Жумаханова. Остальные вольются по ходу дела", - пишет источник.

Ранее Адиев заявил о готовности уйти из сборной Казахстана после поражения от Люксембурга, подробности - здесь. За всеми новостями национальной команды можно следить по этой ссылке.

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Метки:
Сборная РК по футболу Адиев Магомед Евро 2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Лига наций Греция Люксембург

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