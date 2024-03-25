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Казахстану досрочно записали второе поражение после разгрома от Греции

Казахстану досрочно записали второе поражение после разгрома от Греции
©КФФ

Российский портал Livesport.ru сделал прогноз на товарищеский матч между сборными Люксембурга и Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

"Люксембург

Турнирное положение: Люксембуржцы свой последний отбор на Евро провели достаточно неплохо. Команда пропустила вперед только Португалию и Словакию.

При этом Люксембург занял 3 место в своей отборочной группе. В 10 матчах она сумела забить всего лишь 13 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем матче команда уступила. Люксембург в плей-офф квалификации на Евро уступил грузинам (0:2).

До того команда минимально переиграла Лихтенштейн. Да и с боснийцами команде удалось справиться эффектно (4:1).

В 5 последних матчах команда выиграла 2 раза. В них Люксембург настрелял 6 мячей при 5 пропущенных в собственные ворота.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в последних матчах команда выглядела вполне себе прилично. При этом Люксембург забивает с заметной натугой.

А вот оборона команды частенько совершает результативные сбои. В 10 матчах отбора в воротах люксембуржцев побывало 19 мячей.

И уж совсем очевидно, что Люксембург постарается сыграть как можно активнее в атаке. Да и соперника сложно назвать грандом».

Казахстан

Турнирное положение: Эта сборная снова не поедет на чемпионат Европы. Казахстан уступил грекам в плей-офф (0:5).

А вот в своей отборочной группе команда выступила относительно неплохо. Казахстан финишировал на 4 месте.

Последние матчи: в своем последнем матче команда потерпела неудачу. Да и вообще, греки были явно сильнее.

До того команда переиграла сборную Туркменистана (2:0). А вот словенцам казахи уступили со счетом 1:2.

Вот только атака команды выглядит достаточно неплохо. В 5 своих последних поединках Казахстан забил 8 мячей.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем виде Казахстан вряд ли способен на подвиг. Казахам явно нужно прибавлять во всех игровых компонентах.

Главным бичом команды является отсутствие стабильности в игре и результатах. Да и оборона частенько ошибается на ровном месте.

Между тем, иногда команду по-настоящему прорывает. Например, финнов команда обыграла со счетом 2:1.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать первым номером. Казахстан постарается преуспеть в атаке.

Статистика

Обе команды уступили в плей-офф квалификации на Евро.

До последнего поражения Люксембург выиграл в 2 матчах кряду.

Люксембург в своей отборочной группе пропустил 19 мячей в 10 матчах.

Прогноз и ставка

Прогноз: Люксембург выглядит сильнее оппонента, и наверняка сразу будут активны в атаке.

Казахстан крайне нестабилен, да и вообще испытывает сложности в организации игры.

Ставка: Победа Люксембурга", - говорится в статье.

Напомним, матч Люксембург - Казахстан состоится в ночь с 26 на 27 марта. Прямая трансляция доступна здесь.

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Метки:
Сборная РК по футболу Греция Люксембург Лига наций Евро 2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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