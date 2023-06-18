Три казахстанца вошли в символическую сборную отбора Евро-2024

Три игрока сборной Казахстана оказались в символической сборной тура в отборе на Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Авторитетный портал Whoscored.com по итогам матча группы H между Сан-Марино и Казахстаном отметил защитников Яна Вороговского и Александра Марочкина и полузащитника Асхата Тагыбергена.
В прошедшем матче Вороговский и Тагыберген забили по голу. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу Казахстана.
В ночь на 20 июня команда Магомеда Адиева сыграет на выезде против Северной Ирландии.
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