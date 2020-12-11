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"Казахстан только выиграет от таких матчей". Экс-наставник клубов КПЛ оценил итоги жеребьевки отбора ЧМ-2022

Он работал в трех клубах премьер-лиги.

"Казахстан только выиграет от таких матчей". Экс-наставник клубов КПЛ оценил итоги жеребьевки отбора ЧМ-2022
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
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Сборная Казахстана может отобрать очки у Франции в отборе ЧМ-2022, считает экс-главный тренер "Тобола", "Иртыша" и "Шахтера" Вячеслав Грозный. В интервью корреспонденту Vesti.kz украинский специалист прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира и объяснил неудачу национальной команды в Лиге наций.

- Ваше мнение по итогам жеребьевки.


- Я рад, что Казахстан попал в одну группу с Украиной. На мой взгляд, футбол в Казахстане развивается, несмотря на то, что команды не очень удачно выступили в еврокубках. Одна из причин - пандемия, остановившая на несколько месяцев чемпионат. Я сам три месяца сидел с "Шахтером" в отеле в Алматы. Нельзя было никуда выходить и тренироваться.

Если говорить о группе - она очень серьезная. У каждой команды есть свои задачи. У нас в соперниках чемпионы мира - французы. Любой человек, конечно, скажет, что их стоит рассматривать в качестве главных фаворитов. Но я приведу один пример. В текущем розыгрыше лиги чемпионов в одной подгруппе играли "Реал", "Интер", менхенгладбахская "Боруссия" и донецкий "Шахтер". Хоть один человек в мире мог сказать, что "Шахтер" дважды обыграет "Реал" и дважды сыграет 0:0 с "Интером", который займет четвертое место и покинет еврокубки?

Это футбол. Можно до игр что-то говорить, а другое это реалии - "Интер" никуда не попал. Смотрите что произошло: "Реал" дважды побеждает у "Интера", "Шахтер" два раза одолел "Реал", а "Боруссия" дважды громит "Шахтер" с общим счетом 10:0. Представьте себе, насколько непредсказуемая группа.

Я с давно слежу за казахстанским футболом и вижу динамику развития. По инфраструктуре это сто процентов. У "Кайрата" прекрасная база, есть в Алматы стадион "Жас Кыран" и другие объекты, знаю, что в Туркестане построили великолепный стадион. Новое поле для стадиона в Караганде закуплено в Италии, манеж в Костанае, новый газон на "Астана Арене". 

Для развития футбола нужно несколько десятков лет, мы это видим на примере опыта Германии или Бельгии. Раньше на уровне сборных доминировали голландцы, испанцы, итальянцы, французы. В полуфинале Лиги чемпионов прошлого года в трех из четырех клубов тренеры были немцы: Тухель в ПСЖ, Нагельсман в "Лейпциге" и Флик, который с "Баварией" выиграл трофей. Многие идут этим путем.

- Каков, на ваш взгляд, расклад сил в группе?

- Франция - чемпион мира, очень серьезная команда. Любые представления здесь излишни. Сборная Украины в последние годы серьезно и системно прогрессирует. Это благодаря тому, что большая группа игроков выступает за рубежом. Они получают то, чего во внутреннем чемпионате не получат. Александр Зинченко, работая с Хосепом Гвардиолой, несомненно добьется большего. Чемпионаты Англии и Украины разные и по скорости, прессингу и по культуре работы с мячом. То же самое скажу про Романа Яремчука, который выступает в Бельгии, Андрея Ярмоленко из "Вест Хэма" и Руслана Малиновского, играющего за "Аталанту". Остальные футболисты сборной в большинстве своем представлены донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". Недавно Украина обыгрывала Португалию и Испанию. Я уверен, что и Францию победим. 

Сборная Финляндии также прогрессирует в последнее время. Ее успехи связывают с Теэму Пукки и еще рядом игроков - они умеют играть. Большинство футболистов выступает за рубежом. 

В сборной Боснии и Герцеговины есть игроки-личности, высоко котируемые в Европе. Сборная хочет их использовать в интересах командной игры. 

Может ли в этой компании что-нибудь потерять сборная Казахстана? Нет, она может только приобрести. Играя с большими командами, она уже получила большой опыт. Плюсом для Казахстана будет то, что все будут ее недооценивать. При этом ваша команда умеет играть в футбол.

Не нужно себя занижать, смотря на итоги жеребьевки. Казахстан в состоянии отбирать очки, включая и чемпионов мира. Самое главное - психология. Нужно перестать кого-то бояться. Ваша сборная только выиграет от таких матчей. Главное - максимальная самоотдача, тактически правильная игра.

- Но в последней Лиге наций сборная показала не очень хороший результат.

- Это футбол. Сборная Грузии проиграла дома Северной Македонии. Я не понаслышке знаю грузинский футбол, я тренировал тбилисское "Динамо". Там культ футбола, они проигрывают македонцам. Иногда сложно объяснить, почему так происходит.

- В чем конкретно сборная Казахстана может получить преимущество? Есть мнение что искусственный газон в Нур-Султане, непривычные для Европы часовые пояса и дальние перелеты в Казахстан могут как-то нивелировать разницу в классе нашей сборной с соперниками. В согласны с этим?

- Полностью согласен. Такое нужно продолжать, поскольку это уравнивает шансы. 

Напомним, сборная Казахстана по итогам жеребьевки оказалась в группе D вместе с командами Франции, Украины, Финляндии, Боснии и Герцеговины. Отборочный турнир начнется в марте 2021 года.

 

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Метки:
Сборная РК по футболу Украина Франция Финляндия Босния и Герцеговина Чемпионат мира по футболу Шахтер ФК Шахтер Донецк Лига чемпионов Лига наций Динамо Киев Реал Мадрид Интер Гвардиола Хосеп

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