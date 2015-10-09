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Казахстан выбрал состав на матч Лиги наций против Словакии

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Казахстан выбрал состав на матч Лиги наций против Словакии ©КФФ

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Джон ван’т Схип выбрал состав на матч шестого тура Лиги наций против национальной команды Словакии, сообщают Vesti.kz.

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Главный тренер сборной Казахстана по футболу Джон ван’т Схип выбрал состав на матч шестого тура Лиги наций против национальной команды Словакии, сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в Астане на стадионе "Астана Арена" и начнётся в 20:00. Игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

Состав сборной Казахстана:

Покатилов, Малый, Алип, Аширбек, Жумаханов, Кенжебек, Исламхан (к), Вороговскмй, Чесноков, Караман, Тапалов


Словакия досрочно обеспечила себе победу в группе и выход в Лигу B, тогда как сборная Казахстана продолжит выступать в третьем по силе дивизионе Лиги наций.

Судьба второй путёвки в стыковые матчи за выход в Лигу B решится в противостоянии Молдовы и Фарерских островов. Молдаване сохранят вторую строчку, если не уступят сопернику. Фарерцам же для выхода в стыковые матчи необходима только победа.

Группа 3 Лиги С после пяти матчей:

  1. Словакия - 11 очков;
  2. Молдова - 7;
  3. Фареры - 5;
  4. Казахстан - 2.

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Лига наций 2026/27   •   Казахстан, Астана   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 20:00   •   не начат
Казахстан
Казахстан
- : -
Словакия
Словакия
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Словакия
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