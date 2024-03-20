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Казахстан удивил СМИ и может обнулить успехи Греции в отборе на Евро

Казахстан удивил СМИ и может обнулить успехи Греции в отборе на Евро
©КФФ

Российский сайт "Футбол на Куличках" представил прогноз на матч сборных Греции и Казахстана в рамках плей-офф Лиги наций, передают Vesti.kz.

Как пишет издание, у греков были положительные моменты в отборе на Евро-2024, но они обнулятся в случае поражения в предстоящей игре.

"Грекам не повезло с отборочной группой, ведь им пришлось соперничать с французами и нидерландцами, которые заняли первую и вторую позиции. Сборная Греции опередила ирландцев и гибралтарцев, а у подопечных Дидье Дешама в заключительном туре даже отобрала очки на своем поле. В общем, положительные моменты были, но какая разница, если на Евро пробиться, например, не удастся?

Сборная Казахстана провела запоминающийся отборочный турнир, в ходе которого и датчан удивила, и словенцев с финнами. Удивила и бескомпромиссность подопечных Магомеда Адиева, которые ни разу не сыграли вничью, начиная с июня 2022 года. Отмечаем, что неделю назад казахстанцы провели товарищеский матч с Туркменистаном, в котором добились победы.

Статистические факты:

– команды провели между собой три матча, по итогам которых преимущество у Греции, одержавшей три победы;
– в каждом матче против Казахстана Греция забивала минимум два мяча;
– два очных матча из трёх были "верховыми";
– в шести матчах с участием Греции из семи не играла ставка "обе забьют";
– за 16 последних матчей сборная Казахстана не играла вничью;
– четыре последних официальных матча с участием сборной Казахстана были "верховыми".

Прогноз от ФНК

Что за Грецией было интересно наблюдать в отборочном турнире, что за Казахстаном. Поэтому удивляет, что в гостей букмекеры совсем не верят. А ведь у них наверняка подготовлены для фаворита сюрпризы.

Прогноз: победа Казахстана с форой (+1,5)
Коэффициент: 1,77", - говорится в тексте.

Встреча состоится в ночь с 21 на 22 марта в Афинах и начнется в 00:45 по времени Астаны. Победитель в финале (26 марта) встретится с сильнейшим другой полуфинальной пары Грузия - Люксембург. Выигравший финал получит путевку в основную стадию чемпионата Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

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Метки:
Евро 2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Греция Лига наций

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