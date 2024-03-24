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Казахстан разгромом и тремя дублями завершил отбор на Евро-2024

Казахстан разгромом и тремя дублями завершил отбор на Евро-2024
©КФФ

Женская сборная Казахстана по футболу до 17 лет сыграла против сверстниц из Армении в рамках второго отборочного этапа чемпионата Европы-2024, передают Vesti.kz.

Встреча, состоявшаяся в Талгаре, завершилась со счетом 7:0. В составе хозяев поля отличилась Полина Тучина, также по дублю оформили Томирис Рахатжан, Айсана Зекен и Виктория Цыганова.

Итоговое положение команд после трех матчей в группе 4 Лиги B: Босния и Герцеговина (9 очков), Эстония (6), Казахстан (3), Армения (0).

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Метки:
Евро 2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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