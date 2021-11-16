Сборная Казахстана по футболу прервала свою неудачную серию, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение 1. Сборная Казахстана обыграла Таджикистан и завершила год победой

Сегодня, 16 ноября, на "Астана Арене" в Нур-Султане команда Талгата Байсуфинова одержала минимальную победу над Таджикистаном в товарищеском матче со счетом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Бахтиер Зайнутдинов.

Таким образом, Казахстан прервал 15-матчевую серию без побед и выиграл впервые спустя более чем год. Последний раз национальная команда побеждала 4 сентября 2020 года в матче против Литвы в Лиге наций (3:1).

В предыдущих 15 матчах казахстанцы потерпели десять поражений и пять раз сыграли вничью.