Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Сегодня 20:50
 

Казахстан объявил стартовый состав на матч с Молдовой в Лиге наций

  Комментарии

Поделиться
Казахстан объявил стартовый состав на матч с Молдовой в Лиге наций Фото: КФФ©

Сборная Казахстана по футболу назвала стартовый состав на матч с Молдовой в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Сборная Казахстана по футболу назвала стартовый состав на матч с Молдовой в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится сегодня, 13 ноября, на стадионе "Зимбру" в Кишинёве и начнётся в 22:00 по времени Астаны.

Состав Казахстана: Стас Покатилов, Нуралы Алип, Темирлан Ерланов, Алибек Касым, Наурызбек Жагоров, Динмухамед Караман, Жасулан Амир, Рамазан Оразов, Ислам Чесноков, Максим Самородов, Александр Мрынский.

Группа 3 Лиги С после четырех матчей:

1. Словакия - 10 очков;
2. Фареры - 4;
3. Молдова - 4;
4. Казахстан - 2.

16 ноября Казахстан примет на своём поле Словакию, а Молдова в этот день сыграет на выезде с Фарерами.

Сборной Казахстана отдали первую победу в Лиге наций

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига наций 2026/27   •   Молдова, Кишинев   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 22:00   •   идёт
Молдова
Молдова
- : -
Казахстан
Казахстан
Кто победит в основное время?
Молдова
Ничья
Казахстан
Проголосовало 547 человек

Реклама

Живи спортом!