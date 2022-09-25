Казахстан в меньшинстве удержал ничью в первом тайме матча Лиги наций с Азербайджаном

Сборная Казахстана по футболу, несмотря на удаление Нуралы Алипа, сохранила свои ворота в неприкосновенности в первом тайме матча Лиги наций с Азербайджаном, передает корреспондент Vesti.kz.
Заключительная игра группового этапа проходит в Баку. При этом Алип заработал удаление на 37-й минуте, получив подряд две желтые карточки.
Сборная Казахстана объявила состав на последний матч группового раунда Лиги Наций
Ранее казахстанцы обыграли Беларусь и обеспечили себе победу в группе и выход в дивизион В, а Азербайджан борется со Словакией за второе место в третьей группе.
Добавим, что Казахстан получил право сыграть в стыковых играх к Евро-2024, а в следующем розыгрыше Лиги наций может сыграть с Англией или Францией.
Реклама