"Казахстан - 20 секунд, здесь - 20 секунд". У тренера сборной Украины разболелось сердце от упущенной победы

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал ничью в контрольном матче с Чехией (1:1), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Пльзени. На 27-й минуте Виктор Корниенко вывел Украину вперед, но команда Петракова упустила победу в компенсированное время, пропустив от Матея Выдры на 94-й минуте.

"Какие могут быть эмоции? В Казахстане такое случилось, сейчас также… Надо разбираться, почему мы не можем продержаться до конца. Поговорили с ребятами после матча, я был немного эмоциональным. У нас впереди очень важный поединок в Хельсинки. Одна ошибка - и все. Там уже вничью играть нельзя. Я очень хотел победить, но не хватило 20 секунд. Нужно посмотреть, кто не подстраховал, когда били из центральной зоны.

Казахстан - 20 секунд, здесь - 20 секунд. Я уже зашел в раздевалку и говорю: "Ребята, ну так же нельзя. Нужно же иметь какую-то концентрацию, кто-то должен руководить". Но у них уже не было сил. Чистая усталость.

Но от ничьей у меня сердце болит. Контрольный матч, но все равно, нужно было на Хельсинки… Очень было мне тяжело (в дебютных матчах), но я справился - мне, как я уже говорил, помогали очень Пятов и Ярмоленко, так что я уже адаптировался", - приводит слова Петракова Sportarena.com.

Напомним, что Украина упустила победу над Казахстаном в Нур-Султане также в компенсированное время. В составе хозяев дубль оформил Руслан Валиуллин. С турнирным положением команд в группе D отборочного турнира ЧМ-2022 можно ознакомиться здесь.

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