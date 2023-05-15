Капитан сборной Казахстана раскрыл секрет успешной игры команды

Капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген в интервью Youtube-каналу "КраСава" рассказал о матче отбора на Евро-2024 против Дании, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он прокомментировал свой гол в той встрече, раскрыл секрет успешной игры команды и объяснил роль главного тренера Магомеда Адиева.
- Ты в сборной с 2014 года. Чем нынешняя сборная отличается от составов прошлых лет?
- Сплоченность, коллектив и дух команды.
- Чья это заслуга прежде всего?
- В первую очередь, наверное, главного тренера, который поставил нас в такое русло. Он собрал пацанов, которые дружелюбны друг к другу - младшие уважают стариков, старики учат молодых.
- 0:2. Ты сам на поле верил что вырвете этот матч?
- Да, думал вырвем хотя бы ничейку. Во втором тайме у нас пошли атаки, все началось получаться. Думали "вот-вот". Этот пенальти и мой гол, наверное, дали команде больше духа. Они после второго гола встали и получается третий гол через две минуты забили.
- Шацкий перекинулся несколькими словами и с Облаком, и со Шмейхелем. Ты со Шмейхелем не говорил?
- Нет, с ним не говорил. Я говорил с Хейбьергом, который в "Тоттенхэме" играет. Он мне сказал Best player и "Best goal". Из них самый нормальный, наверное, Хейбьерг был.
- Почему у тебя нет даже Instagram?
- Не знаю, не люблю такие соцсети. У меня у жены Instagram разрывается, ей пишут (смеется).
- Самое приятное сообщение после твоего гола в ворота сборной Дании?
- Самое главное, наверное, "гордимся тобой, ты - наш кэп". Я вот эту ответственность перед командой выполнил.
Игра против Дании прошла в Астане 26 марта. Сборная Казахстана, уступая по ходу встречи 0:2. одержала победу со счетом 3:2. Тагыберген сравнял счет в той игре.
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