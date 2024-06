"Капитан Америка" забил шедевр Бразилии и оформил сенсацию: видео

Сборная Бразилии по футболу сыграла вничью с командой США в товарищеском матче, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Кэмпинг Уорлд" в Орландо (США) и завершилась со счетом 1:1.

На 17-й минуте нападающий мадридского" Реала" Родриго вывел Бразилию вперед. Ему ассистировал Рафинья, выступающий за каталонскую "Барселону".

Однако США еще до перерыва отыгрались. Нападающий итальянского "Милана" и капитан сборной Кристиан Пулишич забил гол на 26-й минуте прямым ударом со штрафного и сравнял счет.

