На каком месте находится Казахстан после победы над Финляндией в отборе на Евро-2024

Сборная Казахстана по футболу сенсационно вырвала победу у команды Финляндии в отборе на Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Хельсинки завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Магомеда Адиева.

На 28-й минуте Роберт Тэйлор вывел хозяев поля вперед. На это Казахстан ответил дублем Бахтиера Зайнутдинова на 77-й и 90-й минуте. Полузащитник "Бешикташа" с 14-ю голами возглавил список бомбардиров национальной команды.

Отметим, что Казахстан впервые сумел обыграть Финляндию.

После этой победы подопечные Адиева набрали 15 очков в группе H и переместились на третье место, сместив оттуда финнов. У команд Словении и Дании по 16 баллов. Свои матчи они проведут сегодня ночью.

В следующем матче подопечные Адиева примут на своем поле Сан-Марино. Игра пройдет 17 ноября в Астане.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Словения 8 6 1 1 17-6 19 2 Дания 8 6 1 1 17-7 19 3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15 4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12 5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6 6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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