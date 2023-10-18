На каком месте находится Казахстан после победы над Финляндией в отборе на Евро-2024

Сборная Казахстана по футболу сенсационно вырвала победу у команды Финляндии в отборе на Евро-2024, сообщают Vesti.kz.
Встреча в Хельсинки завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Магомеда Адиева.
На 28-й минуте Роберт Тэйлор вывел хозяев поля вперед. На это Казахстан ответил дублем Бахтиера Зайнутдинова на 77-й и 90-й минуте. Полузащитник "Бешикташа" с 14-ю голами возглавил список бомбардиров национальной команды.
Отметим, что Казахстан впервые сумел обыграть Финляндию.
После этой победы подопечные Адиева набрали 15 очков в группе H и переместились на третье место, сместив оттуда финнов. У команд Словении и Дании по 16 баллов. Свои матчи они проведут сегодня ночью.
В следующем матче подопечные Адиева примут на своем поле Сан-Марино. Игра пройдет 17 ноября в Астане.
Загрузка матч-центра...
Реклама