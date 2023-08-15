Жукова могут вернуть в сборную Казахстана. Подробности

Полузащитник китайского "Цанчжоу" Георгий Жуков имеет шансы вернуться в сборную Казахстана после длительного отсутствия, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В Казахстанской федерации футбола (КФФ) и тренерском штабе сборной Казахстана рассматривают кандидатуру Жукова для возможного вызова на сентябрьские матчи квалификации Евро-2024.

Годом ранее хавбек публично заявил, что не сможет приехать в сборную из-за карантинных мер в Китае. Тогда Магомед Адиев по этому поводу сказал следующее: "Он поставил сборную ниже своего карантина". Стоит отметить, что при Адиеве полузащитника еще ни разу не вызывали в команду.

Однако, сам Жуков мотивирован вернуться в сборную, и тренерский штаб в ближайшее время может переговорить с игроком на эту тему.

Такое решение в том числе связано с определенными кадровыми трудностями в средней линии сборной Казахстана. Исламбек Куат и Аслан Дарабаев не в оптимальной форме и не являются игроками основы в "Астане". Кроме того, травму получил полузащитник "Актобе" Арман Кенесов, он выбыл до конца августа и возможно, не успеет восстановиться к играм сборной.

В свою очередь, Жуков напротив находится в отличных кондициях и стабильно выступает в чемпионате Китая. В нынешнем сезоне Георгий провел 21 матч за "Цанчжоу" и забил один гол.

Напомним, что в последний раз Жуков вызывался в сборную Казахстана в марте 2022 года. Тогда он сыграл в ответном стыковом матче Лиги наций с Молдовой и реализовал решающий пенальти в послематчевой серии, который позволил Казахстану сохранить место в дивизионе С.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ