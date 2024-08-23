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Женская сборная Казахстана узнала основного кандидата на пост главного тренера

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Женская сборная Казахстана узнала основного кандидата на пост главного тренера ©instagram.com/kff_women

Стало известно, кто может возглавить женскую сборную Казахстана по футболу, которую пока тренирует Мадияр Кембилов, передают Vesti.kz.

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Стало известно, кто может возглавить женскую сборную Казахстана по футболу, которую пока тренирует Мадияр Кембилов, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, член Исполкома Казахстанской федерации футбола (КФФ) Бегаим Киргизбаева - основной кандидат на этот пост.

Игровая карьера 37-летней Киргизбаевой прошла в командах "Алма-КТЖ", "СШВСМ-Кайрат", "БИИК-Казыгурт", "СШВСМ-Барыс", "Окжетпес".

С 2003 года вызывалась в сборную Казахстана, а два года назад завершила карьеру игрока.

Киргизбаева - 11-кратный чемпион страны, 10-кратный обладатель Кубка Казахстана.

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