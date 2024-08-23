Женская сборная Казахстана узнала основного кандидата на пост главного тренера
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Стало известно, кто может возглавить женскую сборную Казахстана по футболу, которую пока тренирует Мадияр Кембилов, передают Vesti.kz.
Стало известно, кто может возглавить женскую сборную Казахстана по футболу, которую пока тренирует Мадияр Кембилов, передают Vesti.kz.
По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, член Исполкома Казахстанской федерации футбола (КФФ) Бегаим Киргизбаева - основной кандидат на этот пост.
Игровая карьера 37-летней Киргизбаевой прошла в командах "Алма-КТЖ", "СШВСМ-Кайрат", "БИИК-Казыгурт", "СШВСМ-Барыс", "Окжетпес".
С 2003 года вызывалась в сборную Казахстана, а два года назад завершила карьеру игрока.
Киргизбаева - 11-кратный чемпион страны, 10-кратный обладатель Кубка Казахстана.
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