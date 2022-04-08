Женская сборная Казахстана не смогла спасти матч отбора к ЧМ-2023

Женская сборная Казахстана по футболу проиграла Словении в квалификации чемпионата мира 2023 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы I прошла на стадионе "Астана Арена" и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Лара Прашникар (6-я минута) и Кристина Эрман (26-я).

После перерыва подопечные Айтпая Джамантаева пытались спастись от поражения, но всех их робкие усилия оказались тщетными.

Таким образом, Казахстан потерпел шестое поражение в шести матчах, расположившись на предпоследнем, пятом месте, а Словения набрала 14 очков и вышла на вторую строчку в таблице.

Следующую игру казахстанки проведут 12 апреля на своем поле против Уэльса. Начало - в 19:00.

Угадай результат боя Головкин - Мурата и получи 10 000 тенге!