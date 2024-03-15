Жена футболиста сборной Казахстана слила секретное видео

Сборная Казахстана по футболу обыграла Туркменистан в товарищеском матче, состоявшемся 14 марта в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Подопечные Магомеда Адиева победили со счетом 2:0. Голы забили Ислам Чесноков (2-я минута) и Александр Зуев (47-я).

Игра проходила в закрытом режиме, но, несмотря на это, некоторые видео слили в Сеть. Одной из них стала жена казахстанского полузащитника Александра Зуева - Элина, заснявшая для сторис своего Instagram. Правда, она не успела зафиксировать гол своего супруга:

Отметим, что этот матч был проведен в рамках подготовки к стыковым играм за выход на Евро-2024.

21 марта в Афинах Казахстан сыграет с Грецией на стадии плей-офф Лиги наций. В другом полуфинале встретятся сборные Грузии и Люксембурга. А победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию чемпионата Европы.