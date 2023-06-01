Италия обыграла Англию и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ по футболу 

Сборная Италии обыграла команду Англии в 1/8 финала молодежного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz.
Встреча прошла в Ла-Плате (Аргентина) и завершилась победой итальянцев со счетом 2:1.
В составе победителей отличились Томмазо Бальданци и Чезаре Казадей. А единственный гол за сборную Англии забил Алфи Девайн.
Сборная Италии вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ, где сыграет с командой Колумбии.
Финальный матч состоится 11 июня. Действующим чемпионом мира является молодежная сборная Украины.
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