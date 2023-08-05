Испанская футболистка забила автогол с 50 метров на чемпионате мира

Футболистка сборной Испании Лайя Кодина забила мяч в свои ворота с расстояния в 50 метров, передают Vesti.kz.

Это произошло в матче 1/8 финала женского чемпионата мира против Швейцарии.

Кодина оформила автогол на 11 минуте. Но к концовке первого тайма исправила свою ошибку и в концовке первого тайма забила и в ворота соперников.

В итоге Испания разгромила Швейцарию со счетом 5:1 и стала первым четвертьфиналистом турнира, где сыграет с сильнейшей командой из пары Нидерланды - ЮАР.

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