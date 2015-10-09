Испания рискует понести чувствительную потерю на ЧМ-2026

Вингер "Атлетика" Нико Уильямс находится в крайне сложном положении. Из-за проблем в паховой зоне, которые преследуют его с прошлого сезона, игрок пропустил более половины матчей команды и далёк от оптимальной формы, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Риск пропуска чемпионата мира

Ситуация осложняется тем, что растёт вероятность того, что Уильямс не сможет принять участие в чемпионате мира 2026 года — это будет чувствительная потеря для сборной Испании. Ламин Ямаль, один из его близких друзей, уже выразил обеспокоенность его состоянием.

Операция и восстановление

Скорее всего, игроку придётся перенести операцию, что потребует минимум трёх месяцев восстановления. В лучшем случае он сможет вернуться к концу чемпионата, но полностью сезон может быть потерян.

Тренер сборной ждёт до последнего

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте готов ждать Нико до последнего момента перед объявлением заявки на чемпионат мира. Уильямс остаётся одним из доверенных игроков тренера, и его участие в турнире пока не исключено.

В нынешнем сезоне Уильямс провёл 23 матча за "Атлетик" во всех турнирах, забив четыре гола и отдав пять результативных передач.

Чемпионат мира-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Испания попала в группу Н, где сыграет с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.

