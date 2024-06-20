Испания - Италия: где и во сколько смотреть матч "группы смерти" Евро-2024

В ночь с 20 на 21 июня в рамках второго тура группового этапа Евро-2024 состоится матч, в котором сойдутся сборные Испании и Италии по футболу, передают Vesti.kz.

Матч "группы смерти" пройдет на "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене (Германия) и начнется в 00:00 по астанинскому времени.

В прямом эфире игру покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна на сайте телеканала.

Прямая трансляция на Qazsport

Напомним, итальянцы - действующие чемпионы Европы. В первом туре Евро-2024 они обыграли команду Албании со счетом 2:1, а испанцы разгромили хорватов - 3:0.