Исламхан высказался о своем возвращении в сборную Казахстана

Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан высказался о возвращении в национальную команду перед игрой с Азербайджаном, сообщают Vesti.kz. В проигранном матче с Арменией (1:2) Исламхан отметился забитым голом.

"Хочу поблагодарить президента КФФ и главного тренера за возможность вернуться в сборную. Я потерял много времени сначала в связи допинговой дисквалификацией, а потом из-за травмы. Рад находиться в расположении сборной. Что касается игры против Азербайджана, то мы ожидаем нелегкую игру. Соперник нам хорошо знаком, мы уже играли против него в Лиге наций пару лет назад. Мы будем испытывать себя и постараемся выложить все свои силы, чтобы добиться позитивного результата. Мы тоже провели хорошие отрезки в прошлом квалификационном цикле. Уверен, что в Азербайджане знают, что мы – хороший соперник", – цитирует Исламхана Meta-Ratings.kz.

Напомним, товарищеский матч Казахстан - Азербайджан пройдет 11 июня в венгерском городе Сомбатхей. Начало в 19:00 по казахстанскому времени.

Исламхан был дисквалифицирован осенью 2021 года, он пропустил два года за применение допинга.

После возвращения в профессиональный футбол Исламхан стал игроком "Ордабасы", за который выступает по сей день.