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Вчера 23:32
 

Иран определил итоговое положение Узбекистана в отборе на ЧМ-2026

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Иран определил итоговое положение Узбекистана в отборе на ЧМ-2026 ©instagram.com/teammellifootball/

Сборная Ирана по итогам десяти туров стала победителем отборочной группы ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

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Сборная Ирана по итогам десяти туров стала победителем отборочной группы ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

В заключительном туре группы 1 Азиатской отборочной зоны иранцы принимали команду КНДР и одержали победу со счетом 3:0.

На 67-й минуте с поля был удален игрок гостей Кхе Там после чего, хозяева поля забили три гола. На 75-й минуте счет открыл Мохаммадмехди Мохеби, на 78-й Мехди Тареми удвоил преимущество, а Амирхоссеин Хоссеинзаде на 93-й довершил разгром корейской сборной.


Таким образом, иранцы набрали 23 очка и финишировали первыми. У Узбекистана 21 балл и второе место.

Итоговое положение в группе 1:

  1. Иран - 23 очка;
  2. Узбекистан - 21;
  3. ОАЭ - 15;
  4. Катар - 13;
  5. Кыргызстан - 8;
  6. КНДР - 3.

Отметим, что из этой группы напрямую на чемпионат мира вышли команды Ирана и Узбекистана.

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Латвия   •   Групповой этап, мужчины
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