Иран определил итоговое положение Узбекистана в отборе на ЧМ-2026

Сборная Ирана по итогам десяти туров стала победителем отборочной группы ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

В заключительном туре группы 1 Азиатской отборочной зоны иранцы принимали команду КНДР и одержали победу со счетом 3:0.

На 67-й минуте с поля был удален игрок гостей Кхе Там после чего, хозяева поля забили три гола. На 75-й минуте счет открыл Мохаммадмехди Мохеби, на 78-й Мехди Тареми удвоил преимущество, а Амирхоссеин Хоссеинзаде на 93-й довершил разгром корейской сборной.

Итоговое положение в группе 1:

Иран - 23 очка; Узбекистан - 21; ОАЭ - 15; Катар - 13; Кыргызстан - 8; КНДР - 3.

Таким образом, иранцы набрали 23 очка и финишировали первыми. У Узбекистана 21 балл и второе место.

Отметим, что из этой группы напрямую на чемпионат мира вышли команды Ирана и Узбекистана.