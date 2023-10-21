Индонезия приняла решение о проведении ЧМ-2034 по футболу

Индонезия решила отойти от борьбы за право проведения чемпионата мира по футболу в 2034 году и выразила поддержку Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

По данным ресурса Insidethegames в октябре появилась информация о том, что Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) обратилась к Международной федерации футбола (ФИФА) с просьбой рассмотреть заявку их страны на проведение Чемпионата мира 2034 года. Также сообщалось, что Индонезия и Австралия рассматривают возможность совместной заявки на организацию Чемпионата мира по футболу в 2034 году.

"Индонезия сообщала, что ведет переговоры с Австралией, Малайзией и Сингапуром о потенциальной заявке на проведение турнира через 11 лет. Однако эти планы отменены, поскольку Индонезийская футбольная ассоциация поддержала Саудовскую Аравию и сосредоточилась на подаче заявки на проведение чемпионата мира после 2034 года", - сообщает Insidethegames.

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