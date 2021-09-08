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"Игру вытащили на ниточке". Экс-форвард сборной Казахстана оценил игру команды и работу Байсуфинова в матче отбора на ЧМ-2022

"Игру вытащили на ниточке". Экс-форвард сборной Казахстана оценил игру команды и работу Байсуфинова в матче отбора на ЧМ-2022
©Футбольный союз Боснии и Герцеговины
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Ничью с Боснией и Герцеговиной на выезде можно назвать положительным результатом, считает экс-форвард сборной Казахстана Булат Есмагамбетов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он оценил действия обеих национальных команд и назвал ключевых игроков в их составах.

"Первый тайм у нас не задался, боснийцы владели инициативой, контролировали мяч и имели хорошие моменты. Наши, видимо, понимали, что соперник в первой половине будет доминировать и постарается решить все вопросы. У Казахстана игра не пошла, тяжело выходили в атаку, но повезло, что не пропустили. Было тревожно и казалось, что мы можем крупно проиграть.

Во втором тайме выглядели лучше, видимо, помогли сделанные вовремя замены. Что интересно, все голы в этом матче были забиты со стандартных положений. Если даже боснийцы создавали моменты, то завершения не было. Здесь оба соперника использовали такие шансы. Гол Куата после розыгрыша углового спутал хозяевам карты, у боснийцев появилась нервозность. Тем не менее, моментов у их ворот было мало. Можно сказать, игру вытащили на ниточке - при стольких моментах почти 100-процентная реализация.

Могу отметить в нашей команде Марочкина и Шацкого. Марочкин три матча за семь дней отыграл. Ему можно анализ крови на усталость не делать. Шацкий хорошо заменил Покатилова. Они где-то на одном уровне. Этот вратарь показал свое умение, не подвел и отстоял неплохо.

В составе соперника отмечу Пьянича. Таких полузащитников называют "реджиста", которые задают темп в игре, определяют стиль. Обычно они играют в опорной зоне перед защитниками. Пьянич хорошо делал длинные передачи и средние, отлично открывался. В этом и отличие футболиста топ-класса как босниец - перед открыванием он уже не смотрит на мяч, а знает дальнейшее продолжение ситуации - куда отдать передачу. Это был самый опасный футболист в составе соперника - забил пенальти, отдал голевую. Можно сказать, это лучший игрок матча. Я получил удовольствие от его действий, от того, как он видит поле, как упрощает - футбол ведь простая игра.

Также в составе боснийцев могу отметить Джеко. Конечно, он не реализовал свои моменты и в конце привез штрафной, с которого был забит наш второй гол, спасибо ему. К этому можно добавить, что не совсем удачно сыграл вратарь соперников. В первом эпизоде он не вышел на подачу с углового. А во втором случае пропустил в свой угол. Это - грубейшая ошибка.

Ничья на выезде с таким соперником дорогого стоит. Этот результат можно считать положительным. Сейчас мы участвуем в раскладе сил в группе. Соперники начинают опасаться и серьезно подходят к играм с нашей командой.

Можно неплохую оценку поставить тренерскому штабу. Ротация в трех матчах себя оправдала", - отметил Есмагамбетов.

Напомним, сборная Казахстана сенсационно завершила вничью поединок с Боснией и Герцеговиной - 2:2. В составе нашей национальной команды голами отметились Исламбек Куат и Бахтиер Зайнутдинов.

Есмагамбетов провел в составе национальной команды семь матчей и забил три гола.

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Метки:
ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Казахстан Куат Исламбек ЧМ-2022

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