Без игроков "Кайрата". Стала известна заявка сборной Казахстана на матч с Таджикистаном

В расположении сборной Казахстана находятся 24 футболиста перед товарищеским матчем с Таджикистаном, сообщает KazFootball.kz.
Расположение команды покинули три игрока алматинского "Кайрата": Стас Покатилов, Нуралы Алип и Артур Шушеначев готовятся к ответному полуфинальном матчу Кубка Казахстана против столичной "Астаны".
В сборную вызов получил нападающий "Ротора" Алексей Щеткин.
Заявка сборной Казахстана на матч с Таджикистаном выглядит так:
вратари: Мухамеджан Сейсен ("Тараз"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы"), Игорь Шацкий ("Шахтер");
защитники: Ескендир Кыбырай ("Шахтер"), Багдат Каиров, Александр Марочкин, Сергей Малый (все - "Тобол"), Юрий Логвиненко, Темирлан Ерланов (оба - "Актобе"), Сагадат Турсынбай ("Ордабасы"), Алибек Касым ("Кызыл-Жар"), Максат Тайкенов ("Каспий");
полузащитники: Исламбек Куат ("Астана"), Асхат Тагыберген ("Тобол"), Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Еркин Тапалов ("Акжайык"), Владислав Васильев ("Андижан", Узбекистан), Бауыржан Байтана ("Тараз"), Султанбек Астанов ("Ордабасы"), Аслан Дарабаев ("Каспий");
нападающие: Оралхан Омиртаев ("Шахтер"), Алексей Щеткин ("Ротор", Россия), Абат Аймбетов ("Астана"), Айбар Жаксылыков ("Жетысу").
Напомним, матч Казахстан - Таджикистан пройдет сегодня, 16 ноября, на стадионе "Астана Арена". Прямая трансляция доступна здесь.