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Худшая сборная планеты выйдет на ЧМ-2026: как это возможно

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Худшая сборная планеты выйдет на ЧМ-2026: как это возможно ©x.com/SanMarinoTeam

Сборная Сан-Марино может побороться за выход на ЧМ-2026 через стыковые матчи Лиги наций, сообщают Vesti.kz.

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Сборная Сан-Марино может побороться за выход на ЧМ-2026 через стыковые матчи Лиги наций, сообщают Vesti.kz.

Команда Сан-Марино, занимающая последнее, 210 место в рейтинге ФИФА, стала победителем своей группы в дивизионе D Лиги наций. Это дает ей возможность пробиться в стыковые матчи отборочного турнира ЧМ-2026.

Подобный сценарий возможен, если десять из 14 победителей групп Лиги наций напрямую выйдут на ЧМ-2026, который впервые состоится в трех странах - США, Канаде и Мексике.

На этой неделе сборная Сан-Марино вписала новую страницу в свою историю, одержав самую крупную победу и впервые заработав три очка в выездном матче.

Отметим, что в дивизионе D помимо Сан-Марино свою группу выиграла команда Молдовы.

Остальной список победителей групп Лиги наций выглядит следующим образом:

Дивизион A: Португалия, Франция, Германия, Испания

Дивизион B: Чехия, Англия, Норвегия, Уэльс

Дивизион C: Швеция, Румыния, Северная Ирландия, Северная Македония.

Напомним, сборная Казахстана выступала в дивизионе B и заняла последнее, четвертое место в группе 3, где, также играли Норвегия, Австрия и Словения. 

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