Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Хави прокомментировал крупное поражение от команды Германии в 6-м туре Лиги наций УЕФА, передают Vesti.kz.

Матч прошёл на "Олимпиаштадионе" в Берлине (Германия) и завершился со счётом 5:0 в пользу хозяев. Для Хави это первое поражение во главе Нидерландов. До этого были три победы и две ничьи.

"Я поговорил с футболистами, чтобы выяснить причины произошедшего. В первую очередь, нам следует принести извинения болельщикам. Мы не продемонстрировали ни футбола, ни характера. Я не могу это объяснить. С Грецией мы провели историческую встречу — с высокой интенсивностью и страстью. Сегодня всё было совершенно иначе. Возможно, из-за того, что я работаю с командой недавно и ещё не изучил игроков до конца. Возможно, нам не хватило должного настроя", — приводит слова Хави Voetbal International.

Ранее испанский специалист назвал позором поражение от Германии, ставшее для сборной Нидерландов историческим.

Добавим, что Германия заняла первое место в группе 2 с 11 очками. Нидерланды и Греция расположились на второй и третьей строчках соответственно с таким же количеством очков.

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