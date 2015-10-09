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Харри Кейн вошёл в историю сборной Англии после гола в ворота Хорватии

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Харри Кейн вошёл в историю сборной Англии после гола в ворота Хорватии Харри Кейн. Фото: Depositphotos/vitaliivitleo©

Нападающий сборной Англии по футболу Харри Кейн отличился в пятом матче подряд за национальную команду и вошёл в историю как один из самых возрастных игроков с такой серией, передают Vesti.kz.

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Нападающий сборной Англии по футболу Харри Кейн отличился в пятом матче подряд за национальную команду и вошёл в историю как один из самых возрастных игроков с такой серией, передают Vesti.kz.

В домашнем матче 5-го тура Лиги наций против Хорватии (2:1) форвард "Баварии" реализовал пенальти на 64-й минуте. На момент игры Кейну исполнилось 33 года и 107 дней.

По данным Opta, старше него в момент аналогичной пятиматчевой голевой серии за сборную Англии был только Фрэнк Лэмпард в сезоне-2012/13 (34 года и 343 дня).

Напомним, что в этом году Кейн впервые в своей карьере выиграл "Золотой мяч".

Следующую игру Англия проведёт на выезде против Испании 15 ноября.

Группа 3 Лиги А после пяти матчей:

1. Испания - 15 очков;
2. Англия - 12;
3. Хорватия - 3;
4. Чехия - 0.

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Лига наций 2026/27   •   Португалия   •   Групповой этап, мужчины
15 ноября 00:45   •   не начат
Португалия
Португалия
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