Грозит отстранение? Стало известно решение ФИФА по сборной Бразилии

Сборная Бразилии по футболу и клубы избегут санкций со стороны ФИФА после того, как Эдналдо Родригес недавно восстановился на должности президента Бразильской конфедерации футбола, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Inside the Games.

В конце прошлого года появились отчеты о возможном отстранении бразильских клубов и сборных команд от участия в международных турнирах со стороны ФИФА. Причиной этого решения стало вмешательство государственных структур в процесс выборов президента футбольной конфедерации страны.

ФИФА пригрозила отстранить Бразилию от турниров: известна причина

Стоит добавить, что на последнем чемпионате мира в Катаре сборная Бразилии дошла до четвертьфинала, где потерпела поражение от Хорватии в серии пенальти.